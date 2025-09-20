Visite du bâtiment de type Le Corbusier et de son musée sur Guy Lévis Mano Fondation Robert Ardouvin Vercheny

Visite du bâtiment de type Le Corbusier et de son musée sur Guy Lévis Mano Samedi 20 septembre, 14h00 Fondation Robert Ardouvin Drôme

Visite de l’architecture remarquable

Expositions de plans, photos, sculptures

Visite du musée Guy Lévis Mano, poète, éditeur, typographe

Concert de la Chorale Sarava à 17h

Fondation Robert Ardouvin 26340 Vercheny, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 21 60 00 http://village-ardouvin.com/ La Fondation Robert Ardouvin est une structure d’accueil de type village d’enfants. Les espaces conçus par l’architecte suisse Hans Von Moos sont classés Monument Remarquable de la région AURA. Le lieu abrite également un musée sur Guy Levis Mano, poète, éditeur et typographe Accessible en voiture.

