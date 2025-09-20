Visite du bâtiment principal et de l’annexe des Archives de la Lozère à Mende Archives de la Lozère Mende

Visite du bâtiment principal et de l’annexe des Archives de la Lozère à Mende 20 et 21 septembre Archives de la Lozère Lozère

Gratuit. Visite de l’annexe : nombre de places limités, accessible sur inscription obligatoire. Le chantier de l’annexe n’étant pas achevé, la visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et peu adaptée au jeune public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Pour cette 42e édition des Journées européennes du patrimoine, les Archives départementales de la Lozère vous proposent, les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, un programme riche, autour du thème du « patrimoine architectural ». Il est composé :

…De visites guidées du nouveau bâtiment annexe

Situé au 24 avenue du Père Coudrin à Mende, sur la même avenue et à quelques encablures du bâtiment principal, les Archives de la Lozère vous proposent la visite exceptionnelle de cette future annexe de conservation, dont les travaux sont en cours d’achèvement et qui ne sera pas accessible au public par la suite. La présentation/visite devrait être effectuée par les architectes ayant réalisé sa conception.

Rendez-vous sur le parking au bord du Lot en face du bâtiment annexe avec départ des visites guidées : samedi et dimanche, à 14h et 15h. Pour des raisons de sécurité, chaque visite est limitée à 19 personnes et nécessite donc une inscription obligatoire. Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez nous contacter au 04 66 65 22 88, ou par l’intermédiaire du formulaire contact de notre site Internet.

Le chantier de cette annexe n’étant pas achevé, la visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et peu adaptée au jeune public.

…De visites guidées du bâtiment principal

Échangez avec les archivistes et accédez aux espaces de travail, salles de conservation,… Cela permettra de comprendre notre travail au quotidien pour collecter, préserver et restituer ce patrimoine qui vous appartient. Nous vous présenterons également un panel de documents originaux et unique sur la thématique de l’architecture, un film et un atelier autour de la conservation et du conditionnement d’archives, afin de vous faire découvrir les coulisses du chantier des fonds préalable au déménagement.

Contrairement à la visite de l’annexe, la visite est accessible aux personnes à mobilité réduite et au jeune public. Rendez-vous de 13h30 à 18h30 aux Archives départementales, 12 avenue du Père Coudrin à Mende.

…De lectures d’archives

Nous vous proposons également de participer à des lectures musicales, à partir d’extraits de textes originaux des XIXe et XXe siècles autour des bâtiments d’archives :

– le samedi de 16h30 à 17h30, aux Archives départementales de la Lozère, 12 avenue du Père Coudrin à Mende ;

– le dimanche de 16h30 à 17h30, sur la place Urbain V, en itinérance entre la Cathédrale, la Préfecture et la maison Plagnes.

La participation à chaque lecture musicale étant limitée, l’inscription à ces séances est également obligatoire. Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez nous contacter au 04 66 65 22 88, ou par l’intermédiaire du formulaire contact de notre site Internet.

Allez quoi, venez ! Bonnes visites à toutes et à tous… Et portez vous bien !

Archives de la Lozère 12 avenue du Père Coudrin, 48000 Mende Mende 48000 Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 65 22 88 »}] [{« link »: « https://archives.lozere.fr/wform/wform/fill/contact/n:300 »}]

© Archives départementales de la Lozère