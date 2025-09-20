Visite du Bec de l’Aigle Môle BEROUARD La Ciotat

Visite du Bec de l’Aigle Môle BEROUARD La Ciotat samedi 20 septembre 2025.

Visite du Bec de l’Aigle Samedi 20 septembre, 09h00 Môle BEROUARD Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite commentée du bateau de la SNSM avec explications de son histoire et des sorties en mer qui ont forgé son identité

Môle BEROUARD Quai Ganteaume 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ville de La Ciotat