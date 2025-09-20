Visite du beffroi de Saint-Pol-sur-Mer Maison du Patrimoine, BEFFROI DE SAINT POL, Dunkerque

Visite du beffroi de Saint-Pol-sur-Mer 20 et 21 septembre Maison du Patrimoine, BEFFROI DE SAINT POL, Nord

Montée limitée à 5 personnes à la fois, toutes les 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite du beffroi de St-Pol-sur-Mer sur inscription. Une montée de 5 personnes maximum à la fois toute les 30 mn. Age minimum 12 ans, accompagné d’un majeur.

Plus d’informations au 06 11 49 38 17

Maison du Patrimoine, BEFFROI DE SAINT POL, Place du Chevalier de Saint-Pol, 59430 SAINT-POL-SUR-MER Dunkerque 59430 Saint-Pol-sur-Mer Nord Hauts-de-France 09 53 67 94 30 https://www.maisondupatrimoine-saintpolsurmer.fr/la-maison-du-patrimoine/ contact@maisondupatrimoine-stpolsurmer.fr Visite du Beffroi jusqu'au sommet. Vue panoramique

Vue panoramique Avoir une bonne condition physique pour l’ascension à pied de 7 étages.

A partir de 10 ans

