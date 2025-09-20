Visite du beffroi de Saint-Riquier Beffroi Saint-Riquier

Visite du beffroi de Saint-Riquier 20 et 21 septembre Beffroi Somme

Gratuit, visites en continu.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Le beffroi est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2005 en tant que bien sériel des beffrois de Belgique et de France. Sa tour massive carrée domine de ses 18 mètres de haut les places communales de Saint-Riquier. Tour de guet et prison à l’origine, il est devenu le symbole du pouvoir communal de la cité.

Visites commentées GRATUITES et en continu tout le week-end de 10h à 12h et de 14h à 17h45

Beffroi Place du Beffroi, 80135 Saint-Riquier, France Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France 0322288040 https://www.saint-riquier.fr/culture-et-patrimoine/monuments/beffroi

