Visite du beffroi et carillon de Douai Beffroi Douai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Du haut de mes 61 mètres, je suis le plus ancien des Douaisiens. Fier représentant du pouvoir communal, je veille sur la ville depuis plus de 600 ans. Je suis fait de grès mais mon cœur n’est pas de pierre. Il est animé par la musique d’un carillon de 62 cloches. C’est avec un plaisir immense que je vous invite à monter les quelques marches qui vous permettront de surplomber la ville.

Visites de 45 minutes, départs toutes les demie-heures de 9h30 à 18h.

Beffroi 83 rue de la Mairie, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327882679 http://www.ville-douai.fr Construit dès 1380, le beffroi de Douai contient le carillon de Douai est le plus important de France. Découvrez la salle des gardes et sa cheminée monumentale, aventurez-vous dans la salle des sonneurs, où se trouve l’horloge mécanique et automatique du carillon, admirez la chambre des cloches, au troisième étage, pièce abritant les 62 cloches du carillonet gravissez les 196 marches de l’escalier en colimaçon, pour profiter d’une vue imprenable sur la Cité des Géants.

