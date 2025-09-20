Visite du beffroi Saint-Eloi Beffroi Saint-Eloi Dunkerque

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Une vue à 360° Ville port plage. Vous commencez votre voyage dans le temps par une montée en ascenseur jusqu’à l’impressionnant carillon de 50 cloches qui chante des airs de chez nous toutes les 15 minutes. Vous poursuivez votre visite par l’ascension de 65 marches et vous reprenez votre souffle avant que la vue ne vous le coupe ! Vous avez bien mérité cette vue à 360° depuis la terrasse panoramique.

Plus d’informations au 03 28 26 27 28 ou sur www.dunkerque-tourisme.fr

Beffroi Saint-Eloi Rue de l’Amiral Ronarc’h, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France +33 (0)3 28 26 27 28 https://beffroi-dunkerque.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 26 27 28 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@dunkerque-tourisme.fr »}] [{« link »: « http://www.dunkerque-tourisme.fr »}]

