Port-la-Nouvelle

VISITE DU BELEM

Avenue de la Mer Port-la-Nouvelle Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 16:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Le Belem, prestigieux 3 mâts, l’un des plus anciens voiliers encore en navigation au monde, fait escale à Port-la-Nouvelle du 9 au 13 avril 2026.

Le dimanche 12 avril, visite ouverte à tous , le public est invité à monter à bord du Belem à l’occasion d’une journée exceptionnelle.

Les visiteurs pourront découvrir le navire à quai parcourir ses ponts et en apprendre davantage sur son histoire et son fonctionnement.

Aucune réservation n’est nécessaire l’accueil se fait librement dans la limite des conditions d’accueil.

Tenue adaptée conseillée pantalon et chaussures confortables recommandés.

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Avenue de la Mer Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie

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English :

The prestigious 3-masted Belem, one of the oldest sailing ships still in service in the world, calls at Port-la-Nouvelle from April 9 to 13, 2026.

On Sunday April 12, the public is invited to come aboard the Belem for an exceptional day.

Visitors will be able to explore the ship’s decks and learn more about its history and operation.

No reservations are necessary, and admission is free, subject to availability.

Appropriate clothing, pants and comfortable shoes recommended.

L’événement VISITE DU BELEM Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi