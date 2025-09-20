Visite du Belvédère Belvédère du port Le Teich

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Pour prendre un peu plus de hauteur, grimpez à la rencontre de l’animateur de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon qui, au sommet du Belvédère, vous apprendra à lire les paysages et comprendre les mouvements des oiseaux du delta de la Leyre !

Belvédère du port Rue du port, 33470 Le Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie du Teich