visite du blockhaus hardifort Hardifort

visite du blockhaus hardifort Hardifort samedi 20 septembre 2025.

visite du blockhaus Samedi 20 septembre, 14h30 hardifort Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

visite du blockaus animé par un guide conférencier

hardifort chemin de la wissche Hardifort Hardifort 59670 Nord Hauts-de-France 0328424320 [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.coeurdeflandre.fr/journee-europeenne-du-patrimoine-le-blockhaus-du-peckel.html »}] blockhaus parking à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025