Visite du blockhaus “La Champignonne” La Champignonne Bordeaux

Visite du blockhaus “La Champignonne” Samedi 18 octobre, 10h00 La Champignonne Gironde

Evénement gratuit dans le cadre du festival « Bon ! », inscription via : accueil@platau.org

Curieux·ses de nature ? Ce samedi 18 octobre, on explore des cultures originales !

10h–11h30 : Visite du blockhaus “La Champignonne”

Poussez la porte d’une champignonnière urbaine et découvrez une autre façon de cultiver la ville, locale et ingénieuse

La Champignonne 95 av. de Labarde Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine accueil@platau.org

Visite du blockhaus “La Champignonne”, production de pleurotes et shiitakés champignons agriculture-urbaine

Julie Mennesson