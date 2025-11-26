Visite du Bois d’Anga Saint-Pierre-d’Oléron
Visite du Bois d’Anga
1 impasse des Baigneries Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-11-26 13:30:00
fin : 2025-11-26 15:00:00
2025-11-26
Venez découvrir le site du Bois d’Anga, plateforme de transit des déchets de l’île d’Oléron !
1 impasse des Baigneries Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00
English : Visit to Anga Wood
Come and discover the Bois d’Anga site, a waste transit platform on the Ile d’Oléron!
German : Besuch des Anga-Waldes
Entdecken Sie den Standort Bois d’Anga, eine Plattform für den Abfalltransit der Insel Oléron!
Italiano :
Venite a scoprire il sito del Bois d’Anga, una piattaforma di transito dei rifiuti sull’Ile d’Oléron!
Espanol : Visita al bosque de Anga
Venga a descubrir el yacimiento de Bois d’Anga, una plataforma de tránsito de residuos en la isla de Oléron
