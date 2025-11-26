Visite du Bois d’Anga Saint-Pierre-d’Oléron

Visite du Bois d’Anga Saint-Pierre-d’Oléron mercredi 26 novembre 2025.

Visite du Bois d’Anga

1 impasse des Baigneries Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 13:30:00

fin : 2025-11-26 15:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Venez découvrir le site du Bois d’Anga, plateforme de transit des déchets de l’île d’Oléron !

.

1 impasse des Baigneries Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00

English : Visit to Anga Wood

Come and discover the Bois d’Anga site, a waste transit platform on the Ile d’Oléron!

German : Besuch des Anga-Waldes

Entdecken Sie den Standort Bois d’Anga, eine Plattform für den Abfalltransit der Insel Oléron!

Italiano :

Venite a scoprire il sito del Bois d’Anga, una piattaforma di transito dei rifiuti sull’Ile d’Oléron!

Espanol : Visita al bosque de Anga

Venga a descubrir el yacimiento de Bois d’Anga, una plataforma de tránsito de residuos en la isla de Oléron

L’événement Visite du Bois d’Anga Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes