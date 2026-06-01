Visite du Bosquet de la Vère (Berouette), Le Bosquet, Caligny

Visite du Bosquet de la Vère (Berouette) Dimanche 21 juin, 10h00 Le Bosquet Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

Le Bosquet 360 imp Pont de Vère, Caligny Caligny 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0604172827 »}]

Venez découvrir le verger du Bosquet conçut sur les principes de la forêt jardin, et son atelier cidricole. Ventes de nos produits sur place.