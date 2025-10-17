Visite du bourg à la découverte de son architecture et son patrimoine Village de Saint-Méard Saint-Méard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T09:30:00 – 2025-10-17T10:30:00

Fin : 2025-10-17T09:30:00 – 2025-10-17T10:30:00

A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture et du Mois de l’architecture* du Pays Monts et Barrages, le Pays d’art et d’histoire invite les élèves d’une école à découvrir l’architecture locale, autour de leur école.

Pour chaque édition du Mois de l’Architecture*, une école sera retenue pour une journée similaire. En 2025, c’est au tour de l’école de Saint-Méard !

Les élèves de maternelle et leurs parents arpenteront leur bourg pour découvrir leur propre patrimoine (la déclinaison de l’architecture localement) : lavoir, fontaine, poids public, église, bâti rural… D’anciens lieux du quotidien, aujourd’hui conservés mais n’étant plus utilisés comme autrefois. Leurs anciens usages leur seront dévoilés grâce à un jeu de cartes : trouver l’équivalent actuel du lieu ancien (exemple : la machine à laver = le lavoir) !

Visite réservée aux scolaires.

*Le Mois de l’Architecture : série d’événements sur divers sites du Pays Monts et Barrage du 19/09 au 19/10. Thème 2025 : nos villes demain. Programme disponible sur www.moisdelarchitecture.wixsite.com/montsetbarrages

Village de Saint-Méard 87130 Saint Méard Saint-Méard 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://moisdelarchitecture.wixsite.com/montsetbarrages »}]

© Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages – Julie Grèze