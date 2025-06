Visite du bourg castral de Cancon Cancon 1 juillet 2025 10:00

Partez à la découverte de Cancon en compagnie de Marie Claude Eguimendia, Raconteuse de Pays, et découvrez ce bourg castral du XIème siècle, ses petites rues fleuries du Moyen-âge sans oublier le site panoramique du château .

Départ de la visite à la Halle de Cancon

Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 76 57 eguiclaude@gmail.com

English : Visite du bourg castral de Cancon

Discover Cancon in the company of Marie Claude Eguimendia, Raconteuse de Pays, and discover this 11th century castral town, its medieval flower-lined streets and the panoramic site of the castle.

Tour departs from the Cancon market hall

German : Visite du bourg castral de Cancon

Entdecken Sie Cancon in Begleitung von Marie Claude Eguimendia, Raconteuse de Pays, und lernen Sie die Burgstadt aus dem 11. Jahrhundert kennen, die kleinen blumengeschmückten Straßen des Mittelalters und nicht zuletzt den Aussichtspunkt des Schlosses.

Start der Tour an der Markthalle von Cancon

Italiano :

Fate un tour di Cancon in compagnia di Marie Claude Eguimendia, narratrice locale, e scoprite questa città fortificata dell’XI secolo con le sue stradine strette e fiorite risalenti al Medioevo, senza dimenticare il sito panoramico del castello.

Inizio della visita alla Halle de Cancon

Espanol : Visite du bourg castral de Cancon

Haga un recorrido por Cancon en compañía de Marie Claude Eguimendia, narradora local, y descubra esta ciudad fortificada del siglo XI con sus callejuelas estrechas y floridas de la Edad Media, sin olvidar el emplazamiento panorámico del castillo.

Inicio de la visita en la Halle de Cancon

