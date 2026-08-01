Visite du bourg de Baigorri en basque par l’animateur de Mehaka. Baigorriko bisita Mehaka Saint-Étienne-de-Baïgorry

Informations pratiques

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Visite du bourg de Baigorri en basque par l’animateur de Mehaka. Baigorriko bisita

Mehaka Bourg Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Billets en vente à l’ Office de Tourisme maximum 24h avant.

Situé au cœur de la vallée, le village de Baigorri offre un patrimoine très riche et diversifié. Ses Maisons à l’architecture navarraise, son pont voûté, son église et son château témoignent d’une riche histoire que nous vous proposons de découvrir à travers la visite du bourg.

Accessible aux PMR. .

Mehaka Bourg Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 baigorri@otpaysbasque.com

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English : Visite du bourg de Baigorri en basque par l’animateur de Mehaka. Baigorriko bisita

L’événement Visite du bourg de Baigorri en basque par l’animateur de Mehaka. Baigorriko bisita Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque