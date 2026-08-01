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AGENDA · Saint-Étienne-de-Baïgorry

Visite du bourg de Baigorri en basque par l’animateur de Mehaka. Baigorriko bisita Mehaka Saint-Étienne-de-Baïgorry

vendredi 21 août 2026 · Mehaka · Saint-Étienne-de-Baïgorry

Visite du bourg de Baigorri en basque par l’animateur de Mehaka. Baigorriko bisita Mehaka Saint-Étienne-de-Baïgorry

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Mehaka
Adresse
Bourg
Ville
64430 Saint-Étienne-de-Baïgorry
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Visite du bourg de Baigorri en basque par l’animateur de Mehaka. Baigorriko bisita

Mehaka Bourg Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Billets en vente à l’ Office de Tourisme maximum 24h avant.

Situé au cœur de la vallée, le village de Baigorri offre un patrimoine très riche et diversifié.  Ses Maisons à l’architecture navarraise, son pont voûté, son église et son château témoignent d’une riche histoire que nous vous proposons de découvrir à travers la visite du bourg.
Accessible aux PMR.   .

Mehaka Bourg Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28  baigorri@otpaysbasque.com

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English : Visite du bourg de Baigorri en basque par l’animateur de Mehaka. Baigorriko bisita

L’événement Visite du bourg de Baigorri en basque par l’animateur de Mehaka. Baigorriko bisita Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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