Visite du bourg de Baigorri par l’animateur de Mehaka en français. Mehaka Saint-Étienne-de-Baïgorry

Visite du bourg de Baigorri par l’animateur de Mehaka en français.

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-24

2025-11-24

Billets en vente à l’ Office de Tourisme maximum 24h avant.

Situé au cœur de la vallée, le village de Baigorri offre un patrimoine très riche et diversifié. Ses Maisons à l’architecture navarraise, son pont voûté, son église et son château témoignent d’une riche histoire que nous vous proposons de découvrir à travers la visite du bourg.

Accessible aux PMR. .

Mehaka Bourg Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 baigorri@otpaysbasque.com

