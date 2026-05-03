Visite du Bourg de Plouër sur Rance Plouër-sur-Rance jeudi 16 juillet 2026.

Plouër-sur-Rance

Visite du Bourg de Plouër sur Rance

Rue de Licouet Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Vie d’un village breton à la fois rural et ouvert sur le monde via son estuaire. Découvrez la

petite histoire dans la grande histoire.

Sur réservation par téléphone ou mail .

Rue de Licouet Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 19 96 94

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English :

L’événement Visite du Bourg de Plouër sur Rance Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme