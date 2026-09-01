Visite du bourg et de l’église de Blanzaguet St Cybard Journées Européennes du Patrimoine Parking 1 Rue terre du pas Blanzaguet-Saint-Cybard

Informations pratiques

Blanzaguet-Saint-Cybard

Visite du bourg et de l’église de Blanzaguet St Cybard Journées Européennes du Patrimoine

Parking 1 Rue terre du pas Eglise St Pierre St Paul Blanzaguet-Saint-Cybard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

17h Visite du bourg et de son église romane du 12ème siècle avec un guide conférencier durée 1h. Gratuit

19h food truck, place de la Mairie, buvette

20h30 Concert de Jazz Manouche Django-Phil

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Parking 1 Rue terre du pas Eglise St Pierre St Paul Blanzaguet-Saint-Cybard 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 69 03 08 festi-blanzaguet@laposte.net

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English :

5:00 p.m.: Tour of the town and its 12th-century Romanesque church with a tour guide—duration: 1 hour. Free

7:00 p.m.: Food truck, Town Hall Square, refreshments

8:30 p.m.: Gypsy Jazz concert: Django-Phil

L’événement Visite du bourg et de l’église de Blanzaguet St Cybard Journées Européennes du Patrimoine Blanzaguet-Saint-Cybard a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme du Sud Charente