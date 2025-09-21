Visite du bourg et des extérieurs de l’église de Saint-Hilaire-des-Landes JEP 2025 – Saint-Hilaire-des-Landes Saint-Hilaire-des-Landes

Visite du bourg et des extérieurs de l’église de Saint-Hilaire-des-Landes Dimanche 21 septembre, 14h30 JEP 2025 – Saint-Hilaire-des-Landes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

A l’occasion des Journée Européennes du Patrimoine, le Cercle d’histoire locale Entre Everre et Minette vous propose une visite inédite.

Pour l’occasion, Bernard Chevallier vous guidera pendant 1h30 à la découverte de l’architecture des extérieurs de l’église ainsi que des maisons du bourg de St-Hilaire-des-Landes.

JEP 2025 – Saint-Hilaire-des-Landes 35140 Saint-Hilaire-des-Landes Saint-Hilaire-des-Landes 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne https://sainthilairedeslandes.fr/ Commune au nord de l’Ille-et-Vilaine, Saint-Hilaire-des-Landes présente dans son bourg un patrimoine remarquable : son église paroissiale qui remonte au XVIe siècle, la mairie installé dans l’ancien presbytère, des demeures de caractère mais aussi une façade d’une ancienne boucherie dont les mosaïques ont été réalisées par la famille Odorico. Stationnement en centre-bourg.

