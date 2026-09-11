UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Limoges

Visite Du bout des doigts Balade au gré des sens avec Catherine Jeannot, sophrologue Musée national Adrien Dubouché Limoges

lundi 2 novembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges

Visite Du bout des doigts Balade au gré des sens avec Catherine Jeannot, sophrologue Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Début
lundi 2 novembre 2026
Fin
lundi 2 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée national Adrien Dubouché
Adresse
8Bis Place Winston Churchill
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
3.5 3.5 Tarif de base plein tarif

Limoges

Visite Du bout des doigts Balade au gré des sens avec Catherine Jeannot, sophrologue

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02 14:30:00
fin : 2026-11-02 16:00:00

Date(s) :
2026-11-02

Activité réservée aux visiteurs malvoyants et non-voyants. Catherine Jeannot vous guide au son de sa voix lors d’une déambulation sensorielle à travers les salles du musée. Un voyage pour les sens qui s’éveilleront pas à pas. À l’issue de cette expérience, synchronisez-vous à votre respiration pour réaliser un atelier d’argile en pleine conscience. Sur inscription.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06  mnad@cultival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Du bout des doigts Balade au gré des sens avec Catherine Jeannot, sophrologue

L’événement Visite Du bout des doigts Balade au gré des sens avec Catherine Jeannot, sophrologue Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)