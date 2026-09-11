Visite Du bout des doigts Balade au gré des sens avec Catherine Jeannot, sophrologue Musée national Adrien Dubouché Limoges
lundi 2 novembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite Du bout des doigts Balade au gré des sens avec Catherine Jeannot, sophrologue
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02 14:30:00
fin : 2026-11-02 16:00:00
Date(s) :
2026-11-02
Activité réservée aux visiteurs malvoyants et non-voyants. Catherine Jeannot vous guide au son de sa voix lors d’une déambulation sensorielle à travers les salles du musée. Un voyage pour les sens qui s’éveilleront pas à pas. À l’issue de cette expérience, synchronisez-vous à votre respiration pour réaliser un atelier d’argile en pleine conscience. Sur inscription. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Visite Du bout des doigts Balade au gré des sens avec Catherine Jeannot, sophrologue
L’événement Visite Du bout des doigts Balade au gré des sens avec Catherine Jeannot, sophrologue Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin
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