Visite Du bout des doigts Une tasse pour Noël (Atelier de peinture) Musée national Adrien Dubouché Limoges
lundi 30 novembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite Du bout des doigts Une tasse pour Noël (Atelier de peinture)
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-30 14:30:00
fin : 2026-11-30 16:00:00
Date(s) :
2026-11-30
Activité réservée aux visiteurs malvoyants et non-voyants. C’est bientôt la période des fêtes de fin d’année ! Pour célébrer cette saison, venez au musée pour un moment chaleureux. Vous aurez l’opportunité de toucher des tasses aux décors uniques, afin de vous inspirer pour peindre la vôtre par la suite !
Et pendant l’atelier, dégustez un thé dans une tasse en porcelaine de Limoges ! .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Visite Du bout des doigts Une tasse pour Noël (Atelier de peinture)
L’événement Visite Du bout des doigts Une tasse pour Noël (Atelier de peinture) Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin
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