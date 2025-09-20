Visite du Bunker radio Bunker Mémoire / Port Louis Port-Louis

Visite du Bunker radio Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Bunker Mémoire / Port Louis Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Le Centre d’Animation Historique propose la visite du Bunker Radio.

Exposition sur l’histoire de la Poche de Lorient, présentation de maquettes de véhicules de l’armée américaine et histoire de la TSF, initiation et démonstration.

Bunker Mémoire / Port Louis 6 rue de la citadelle, 56290, Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne 06 14 11 41 64

Journées européennes du patrimoine 2025

Mairie de Port-Louis