Visite du bureau de Monsieur le Maire, hôtel de ville de la ciotat, La Ciotat

dimanche 20 septembre 2026 · hôtel de ville de la ciotat · La Ciotat

Informations pratiques

Visite du bureau de Monsieur le Maire Dimanche 20 septembre, 09h45, 10h45 hôtel de ville de la ciotat Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Venez découvrir le bureau de Monsieur le Maire situé dans l’hôtel de ville ancien bâtiment de la direction des Chantiers Navals.

hôtel de ville de la ciotat Rond point des messageries maritimes 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.laciotat.com »}]

Venez découvrir le bureau de Monsieur le Maire situé dans l’hôtel de ville ancien bâtiment de la direction des Chantiers Navals.

©Ville de La Ciotat