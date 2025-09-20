Visite du bureau de Monsieur le Maire Mairie de Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens
Visite du bureau de Monsieur le Maire Mairie de Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens samedi 20 septembre 2025.
Visite du bureau de Monsieur le Maire Samedi 20 septembre, 09h00 Mairie de Roquebrune-sur-Argens Var
Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00
Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00
Monsieur le Maire vous invite à venir à sa rencontre et à découvrir son bureau au sein de l’Hôtel de ville.
Mairie de Roquebrune-sur-Argens rue grande andré cabasse Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 11 36 85 https://www.roquebrune.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 98 11 36 85 »}] Stationnement possible à proximité.
Monsieur le Maire vous invite à venir à sa rencontre et à découvrir son bureau au sein de l’Hôtel de ville.
Mairie de Roquebrune-sur-Argens