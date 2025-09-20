Visite du Butor – Burgos et de l’exposition – libre Place Anthony Ramalingom 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît
Visite du Butor – Burgos et de l’exposition – libre Place Anthony Ramalingom 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît samedi 20 septembre 2025.
Visite du Butor – Burgos et de l’exposition – libre 20 et 21 septembre Place Anthony Ramalingom 97470 Saint-Benoît La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T15:00:00
Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T15:00:00
Découverte du Butor – Burgos et de l’exposition place Ramalingom – Butor
Visite libre
Place Anthony Ramalingom 97470 Saint-Benoît rue Amiral Bouvet 97470 Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion
Journées européennes du patrimoine 2025
Somin Sarèt