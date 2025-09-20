Visite du cabinet de curiosités du collège Les Saints-Anges Musée du Collège les Saints Anges Pontivy

Visite du cabinet de curiosités du collège Les Saints-Anges 20 et 21 septembre Musée du Collège les Saints Anges Morbihan

Attention cette année, les horaires changent, le cabinet de curiosité fermera ses portes à 17h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Entrez dans une classe d’antan, reconstituée aux abords de la cour d’honneur du collège Les Saints-Anges. Venez découvrir les outils pédagogiques et le matériel d’enseignement d’autrefois. Une deuxième salle sera mise à l’honneur. Il sera possible d’y retrouver, entre autres, une vitrine et un bureau du début du 20e siècle.

Le Musée du Collège Les Saints Anges est la mémoire vivante de ce qui a servi aux professeurs et aux élèves au cours du XXe siècle et des premières années du XXIe siècle. Il permet à tout visiteur de remonter le temps et donne l'occasion aux plus jeunes de visualiser ce qu'était la vie au Collège autrefois.

Journées européennes du patrimoine 2025

association des anciens élèves du collège les saints-anges