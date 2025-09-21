Visite du cabinet de physique Collège Gambetta Cahors

Visite du cabinet de physique Dimanche 21 septembre, 09h30, 14h00 Collège Gambetta Lot

Entrée limitée à 20 personnes en simultané. Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le cabinet de physique du collège Gambetta

Constitué de plus de mille instruments et objets scientifiques acquis entre la fin du XVIIIᵉ siècle et les années 1970, ce cabinet forme une collection pédagogique remarquable couvrant des domaines variés : anatomie, acoustique, électricité, chimie, astronomie, mathématiques, etc.

Les pièces les plus emblématiques sont présentées dans les vitrines anciennes du collège, témoins d’un siècle et demi d’enseignement des sciences.

Collège Gambetta 105 rue Wilson, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie 05 65 20 30 30 http://gambetta.entmip.fr Ancien collège des Jésuites du XVIIe siècle : histoire, architecture, peinture monumentale et mobilier, chapelle et clocher sont à découvrir. La partie contemporaine est construite sur l’emplacement du couvent des Cordeliers. À proximité de la mairie, en direction du Pont Valentré.

© Département du Lot