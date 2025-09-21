Visite du cadre de scène du théâtre du Carré des Jalles Carré-Colonnes Saint-Médard-en-Jalles

Gratuit. Sur inscriptions. Rdv devant le grand quai, voie est du Carré des Jalles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:45:00 – 2025-09-21T10:30:00

Fin : 2025-09-21T11:15:00 – 2025-09-21T12:00:00

Le régisseur de la Direction de la culture vous emmène à la découverte du cadre de scène du theatre (grande salle de spectacle), de l’histoire du Carré des Jalles.

Jauge de 20 personnes inscriptions obligatoires pas d’enfants en bas age et pas de poussettes

Carré-Colonnes Place de la République, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, France Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557931893 https://carrecolonnes.fr

© Ville de Saint-Médard-en-Jalles