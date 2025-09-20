Visite du Café des Glaces Café des Glaces Tonnerre

Visite du Café des Glaces Samedi 20 septembre, 11h00 Café des Glaces Yonne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le Café des Glaces est un bâtiment emblématique du centre-ville de Tonnerre. Construit en 1886, il a longtemps été un lieu de vie : café, hôtel et salle de bal. C’est un fragment de l’histoire locale, une mémoire de l’hospitalité, du passage, de la fête. Depuis le printemps 2021, il connaît une nouvelle vie : il devient un espace d’exposition, de résidence et de rencontre, un espace d’art contemporain ouvert à toutes et tous. Venez le visiter librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Café des Glaces 37 rue de l’Hôtel de Ville, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Café des Glaces