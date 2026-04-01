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Visite du camp de Gurs Barcus

Visite du camp de Gurs Barcus

Visite du camp de Gurs Barcus samedi 25 avril 2026.

Ville : 64130 Barcus

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Barcus

Visite du camp de Gurs

Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Elkarbidea vous propose la visite du camp de Gurs au départ de Barcus.
Robert Elissondo vous présentera le camp d’internement construit, à l’origine, pour interner les personnes fuyant l’Espagne après la prise de pouvoir du général Franco. Le covoiturage est possible. Sur inscriptions.   .

Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86 

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English : Visite du camp de Gurs

L’événement Visite du camp de Gurs Barcus a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque

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