Visite du Camp Jacob Campus universitaire du Camp-Jacob Saint Charles

Visite du Camp Jacob Samedi 20 septembre, 09h00 Campus universitaire du Camp-Jacob Guadeloupe

Dans le cadre des Journées Europénnes du Patrimoine, une visite commentée du Camp Jacob est organisée le Samedi 20 Septembre de 09h00 à 12h.

Campus universitaire du Camp-Jacob Route de Camp Jacob, Saint-Claude Saint Charles 97120 Guadeloupe Guadeloupe 05 90 48 34 49 http://www.cr-guadeloupe.fr/ https://www.facebook.com/Pôle-Universitaire-de-la-Guadeloupe-1533213123626652/ Localisé sur les pentes de la Soufrière, l’ancien hôpital militaire du Camp-Jacob, construit au XIXe s. et récemment réhabilité, accueille le campus universitaire des Antilles-Guyane. Il offre un panorama exceptionnel sur la mer des Caraïbes. ouvert de 9h à 12h le samedi

Université des Antilles