Visite du Camping la Civelle (Delphine Lasserre paysagiste) Camping la Civelle Capbreton vendredi 17 octobre 2025.

Gratuit. Sur inscription.

Début : 2025-10-17T15:00 – 2025-10-17T16:00

Fin : 2025-10-17T15:00 – 2025-10-17T16:00

Le projet d’aménagement du camping La Civelle transforme une surface en enrobé en un espace paysager « zen ». Autour d’une pelouse centrale de 331 m², bosquets, haies et cheminements courbes structurent l’espace tout en intégrant subtilement les contraintes techniques du site (transformateur, réseaux, passages). L’ensemble, marqué par l’usage du bois, du mulch et de plantations locales, vise une désimperméabilisation de 530 m², en faveur d’un aménagement durable et apaisant.

Camping la Civelle Av. des Biches, 40130 Capbreton Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

