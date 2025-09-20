Visite du campus châlonnais Campus Arts et Métiers / École nationale supérieure d’Arts et Métiers Châlons-en-Champagne

Visite du campus châlonnais Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00 Campus Arts et Métiers / École nationale supérieure d’Arts et Métiers Marne

Inscriptions avant vendredi 19/09 à 11h. Durée de la visite 1h30

Découverte du campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne et de ses 220 ans d’histoire, à travers des visites guidées animées par René Doucet, ancien directeur du campus.

Campus Arts et Métiers / École nationale supérieure d’Arts et Métiers Rue Saint-Dominique, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 26 89 http://www.ensam.eu/CampusChalons https://www.facebook.com/AMParisTech;https://twitter.com/AM_ParisTech [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/TZmAVSyMEU »}] Installée à Châlons depuis 1806 par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, cette école est la première des Arts et Métiers. Elle forme aujourd’hui des ingénieurs généralistes en génie mécanique, industriel et énergétique, propose des formations post-bac (bachelor) et possède une école doctorale. L’établissement allie ainsi la modernité de ses enseignements et de ses équipements à un patrimoine architectural bicentenaire.

© Animation du patrimoine