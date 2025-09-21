Visite du canal de Rouchas Frach Canal de Rouchas Frach Molines-en-Queyras

Visite du canal de Rouchas Frach Dimanche 21 septembre, 10h00 Canal de Rouchas Frach Hautes-Alpes

Petite marche d’approche (10 min) sur chemin. Inscription par téléphone jusqu’à la veille 18 heures

Le canal de Rouchas-Frach a irrigué les prairies de Fontgillarde et du Coin pendant plus de sept siècles.

Une évocation éducative et artistique a été réalisée par les habitants.

Cette expérience figure à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel.

Les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir le lieu de mémoire au cours d’une visite commentée.

Le lieu de rendez-vous est après le village de Fontgillarde sur le parking du Pont de Lariane à 10 heures pour se rendre en covoiturage au lieu de visite après une courte marche.

Pour en savoir plus sur le canal de Rouchas-Frach et son sentier d’interprétation, consultez les pages : LE CANAL DE ROUCHAS-FRACH sur le site https://fontgillarde.fr

Canal de Rouchas Frach Rue du col Agnel 05350 Molines-en-Queyras Molines-en-Queyras 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 0670279999 https://fontgillarde.fr

Journées du patrimoine : visite du lieu de mémoire du canal de rouchas-frach

Yves G. / Les Fountgillencs