Visite du Cargo Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Visite commentée du Cargo proposée le samedi 8 novembre 2025 à 10h.
Après plusieurs mois de travaux, il est temps de découvrir la toute nouvelle salle ! Animée par l’équipe du Cargo, cette visite vous conduit au cœur du théâtre, à la découverte des espaces habituellement inaccessibles au public.
Un parcours au sein des coulisses, du plateau aux loges en passant par les zones techniques, passerelles et régie, nous vous montrons tout ! Le théâtre n’aura plus de secret pour vous.
Moment de convivialité avec le petit déjeuner offert.
Gratuit sur inscription (attention places limitées)
Durée 1h30 .
Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 31 89 culture@segreenanjoubleu.com
English :
Guided tour of the Cargo on Saturday, November 8, 2025 at 10am.
German :
Kommentierte Besichtigung des Cargo wird am Samstag, den 8. November 2025 um 10 Uhr angeboten.
Italiano :
Visita guidata al Cargo sabato 8 novembre 2025 alle 10.00.
Espanol :
Visita guiada al Cargo el sábado 8 de noviembre de 2025 a las 10h.
