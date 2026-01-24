Visite du Carillon Bollée Eglise Saint Jacques Châtellerault
Eglise Saint Jacques 2 Petite Rue Saint-Jacques Châtellerault Vienne
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-11
2026-02-09 2026-02-11 2026-02-16 2026-02-18
Accompagné d’un guide, vous découvrez, au plus près, un carillon unique en son genre, le carillon Bollée. Vous apprendrez son histoire, de sa construction à sa restauration, et son fonctionnement. .
