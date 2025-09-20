Visite du carmel de Chalon-sur-Saône Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Visite du carmel de Chalon-sur-Saône Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône samedi 20 septembre 2025.

Visite du carmel de Chalon-sur-Saône 20 et 21 septembre Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mercredi 10 septembre à 10h au vendredi 19 septembre à 12h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Installées à Chalon depuis 1609, les carmélites furent dispersées à la Révolution. En 1825, elles reconstruisirent leur couvent, avec des espaces dévolus aux novices, plusieurs chapelles, un cloître, des cellules, un réfectoire, des jardins et une salle capitulaire. Elles vécurent dans ces lieux, en autarcie et cloîtrées, jusqu’aux années 1960. En 1970, elles vendirent ces biens immobiliers à la ville et partirent s’installer à Mazille, en Saône-et-Loire. Transformé en centre de loisirs, le lieu a été réaménagé en 2024. Vous êtes donc conviés à une véritable redécouverte lors de ces visites guidées. Seule la plus grande des chapelles ne sera pas encore visible aux Journées européennes du patrimoine (réouverture au 1er octobre comme lieu d’exposition).

Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône 16 rue de la Motte, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}] Les carmélites achètent en 1816 deux petites maisons contigües sur le bastion de la motte (actuel bastion de la trémouille) et le 14 octobre 1820 elles prennent possession de leur nouveau couvent. Elles achètent en 1825 l’ancienne église de la motte et y reconstruisent leur chapelle puis de nouveaux bâtiments en 1844. La ville de Chalon-sur-Saône programme depuis 2010 dans la chapelle des expositions d’arts plastiques et d’art contemporain, « Les Rendez-vous du Carmel ».

Installées à Chalon depuis 1609, les carmélites furent dispersées à la Révolution. En 1825, elles reconstruisirent leur couvent, avec des espaces dévolus aux novices, plusieurs chapelles, un cloître,…

© Ville de Chalon-sur-Saône