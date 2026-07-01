Visite du Carré Cointreau, Carré cointreau, Saint-Barthélemy-d’Anjou

Informations pratiques

Visite du Carré Cointreau Samedi 19 septembre, 10h30 Carré cointreau Maine-et-Loire

Nombre de places limitées, 8.00 € par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans, sur réservation uniquement, par mail : carre.cointreau@remy-cointreau.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Parcourons ensemble l’histoire de la création d’un produit devenu aujourd’hui iconique, à l’instar de cocktails mythiques tel que Margarita, Side Car, Cosmopolitan … Une expérience aromatique et sensorielle.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Carré cointreau Boulevard des Bretonnières, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou Saint-Barthélemy-d’Anjou 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Parcourons ensemble l’histoire de la création d’un produit devenu aujourd’hui iconique.

©stéphane rivière