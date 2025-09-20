Visite du carré militaire de Thury Carré militaire Thury

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement le carré militaire de la dernière guerre, récemment restauré est accessible dans le cimetière de Thury.

Carré militaire D14A, 89520 Thury Thury 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 07 89 27 99 56 https://thury.fr Le carré militaire se trouve dans le cimetière de Thury.

