Visite du Centre de Calcul de l’in2p3 Centre de Calcul de l’IN2P3 Villeurbanne

Visite du Centre de Calcul de l’in2p3 Samedi 20 septembre, 10h00 Centre de Calcul de l’IN2P3 Métropole de Lyon

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Infrastructure de recherche nationale, le CC-IN2P3 est un centre de traitement informatique du CNRS qui gère les données informatiques des plus grandes expériences scientifiques de physique des hautes énergies. Le CC-IN2P3 dispose de deux salles informatiques hébergeant plusieurs milliers de serveurs et des bibliothèques automatisées permettant de stocker près de 340 pétaoctets de données sur bandes magnétiques.

Venez découvrir cette pépite du patrimoine informatique du CNRS d’ordinaire fermée au public, lors d’une visite guidée de 45 minutes (sur réservation).

Attention : ces visites ont lieu dans un environnement qui peut s’avérer bruyant et avec des écarts de température.

Centre de Calcul de l’IN2P3 21 avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 93 08 80 https://cc.in2p3.fr/jep2025 https://twitter.com/ccin2p3;https://@ccin2p3.bsky.social

© Nadine Locatelli – CC-IN2P3 / CNRS