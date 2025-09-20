Visite du centre de compostage Bioterra | Grand Narbonne Centre de compostage Bioterra Narbonne
Visite du centre de compostage Bioterra | Grand Narbonne Samedi 20 septembre, 09h00, 14h00 Centre de compostage Bioterra Aude
Gratuit. Réservation obligatoire. Port de chaussures fermées obligatoire et gilet haute visibilité fourni sur place. Age minimum : 6 ans
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Venez découvrir les coulisses de la valorisation des déchets verts et organiques !
Au programme :
Présentation du processus de transformation des déchets en compost
Explications sur le devenir de vos biodéchets
Distribution de sachets de compost
Une occasion unique de comprendre comment vos déchets participent à une démarche d’économie circulaire et à une agriculture durable, au service du territoire.
♻️ Visite du centre de compostage Bioterra – Grand Narbonne
