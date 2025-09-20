Visite du centre de documentation et de recherches historiques de la base aérienne 133 Base Aérienne 133 Nancy-Ochey Ochey

Visite du centre de documentation et de recherches historiques de la base aérienne 133 20 et 21 septembre Base Aérienne 133 Nancy-Ochey Meurthe-et-Moselle

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez l’histoire aéronautique lors de visites guidées exclusives, animées par les passionnés du centre de documentation et de recherches historiques.

Base Aérienne 133 Nancy-Ochey 54170 Thuilley-aux-Groseilles Ochey 54170 Meurthe-et-Moselle Grand Est https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/journee-du-patrimoine-ba133 Les premiers aéronefs militaires s’installent en septembre 1915.

Pendant la Première Guerre mondiale, la vocation du terrain est purement opérationnelle, compte tenu de son implantation au plus près de la ligne de front. Entre 1915 et 1918, les escadrilles suivantes sont passées par le terrain d’Ochey.

Journées européennes du patrimoine 2025

© BA 133