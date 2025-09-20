Visite du Centre de Formation d’Apprentis IFI03 IFI03 Avermes

Visite du Centre de Formation d’Apprentis IFI03 IFI03 Avermes samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite du Centre de Formation pour Apprentis IFI03 accueillant des jeunes en formation au sein d’un établissement historique : ancien séminaire réhabilité dans les années 60, ce site allie aujourd’hui modernité et patrimoine.

IFI03 11 R de Paris 03000 Avermes Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

© IFI03