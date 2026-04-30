Visite du centre de formation de la centrale nucléaire Paluel
Visite du centre de formation de la centrale nucléaire Paluel vendredi 21 août 2026.
Paluel
Visite du centre de formation de la centrale nucléaire
Centrale nucléaire EDF Paluel Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 13:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Lors de visites guidées, plongez au cœur des espaces dédiés à la formation des salariés EDF. Explorez des installations uniques en France simulateurs de salle de commande, mini-centrale, espace maquettes… Une expérience immersive pour mieux comprendre les métiers de l’énergie et les savoir-faire qui garantissent la sûreté des installations.
Durée 2h30.
Les lundi, mercredi, vendredi à 13h30, du 13 juillet au 28 août.
RDV à l’espace Odyssélec.
Inscription obligatoire au minimum 48 heures à l’avance. Gratuit. .
Centrale nucléaire EDF Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 50 58 80 93 paluel-cip-visites@edf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite du centre de formation de la centrale nucléaire
L’événement Visite du centre de formation de la centrale nucléaire Paluel a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
À voir aussi à Paluel (Seine-Maritime)
- Concert du conservatoire Clos des fées Paluel 12 mai 2026
- Festival de théâtre Clos des fées Paluel 16 mai 2026
- Visites commentées Mémoires d’Albâtre Paluel 17 mai 2026
- Concert du conservatoire Clos des fées Paluel 19 mai 2026
- Spectacle Focus culture normande – parlez-vous cauchois? Paluel 30 mai 2026