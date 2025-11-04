VISITE DU CENTRE DE FORMATION INDUSTRIE – MAINTENANCE DE L’AFPA Magnanville – Agence Mantes-la-Jolie Magnanville

VISITE DU CENTRE DE FORMATION INDUSTRIE – MAINTENANCE DE L’AFPA Mardi 4 novembre, 09h00 Magnanville – Agence Mantes-la-Jolie Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T09:00:00 – 2025-11-04T11:30:00

Fin : 2025-11-04T09:00:00 – 2025-11-04T11:30:00

Nous vous invitons à venir découvrir les métiers de l’Industrie. Vous allez visiter les plateaux techniques du centre de formation AFPA Formations Soudage, Maintenance, Automaticien, Electricien et Informaticien Industriel

Groupe de 12 personnes maximum pour favoriser les Echanges et la Découverte Vêtements adaptés par mesure de sécurité (coton)

Magnanville – Agence Mantes-la-Jolie 78200 Magnanville Magnanville 78200 Yvelines Ile-de-France

Nous vous invitons à venir découvrir les métiers de l’Industrie. 1 jeune 1 solution #TousMobilisés