VISITE DU CENTRE DE FORMATION INDUSTRIE – MAINTENANCE DE L’AFPA Magnanville – Agence Poissy Magnanville

VISITE DU CENTRE DE FORMATION INDUSTRIE – MAINTENANCE DE L’AFPA Jeudi 20 novembre, 08h00 Magnanville – Agence Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T09:30:00

Fin : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T09:30:00

Nous vous invitons à venir découvrir les métiers de l’Industrie. Vous allez visiter les plateaux techniques du centre de formation AFPA Formations Soudage, Maintenance, Automaticien, Electricien et Informaticien Industriel

Groupe de 12 personnes maximum pour favoriser les Echanges et la Découverte Vêtements adaptés par mesure de sécurité (coton)

Magnanville – Agence Poissy 78200 Magnanville Magnanville 78200 Yvelines Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/507592 »}]

Nous vous invitons à venir découvrir les métiers de l’Industrie. La semaine de l’industrie TaskForceEntreprise