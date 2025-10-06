Visite du centre de jour du Pays d’Erstein Erstein

Visite du centre de jour du Pays d’Erstein Erstein lundi 6 octobre 2025.

Visite du centre de jour du Pays d’Erstein

9 rue du Gal Leclerc Erstein Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-10-06 17:00:00

fin : 2025-10-16 18:30:00

2025-10-06 2025-10-07 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-16

Portes ouvertes organisées dans le cadre de la Semaine de d’Information de la Santé Mentale

Le Centre de Jour du Pays d’Erstein prend en soins tous les usagers en souffrance psychique de notre secteur géographique.

Le CDJE regroupe deux sphères la psychiatrie adulte et la psychiatrie de la personne âgée.

Ces deux entités sont composées d’un CMP (Centre médico-psychologique) et d’un HDJ (Hôpital de Jour) avec des rôles distincts.

Le CMP assure les consultations et un suivi ambulatoire.

L’HDJ offre une prise en charge à temps partiel avec des activités thérapeutiques structurées.

Ces activités peuvent être individuelles ou de groupes.

Ces deux entités travaillent en synergie pour garantir un parcours de soins complet et adapté aux besoins de chacun.

Durant cette visite, il vous sera proposé de visiter l’ensemble des locaux accueillant les usagers avec un aperçu des travaux réalisés. 0 .

9 rue du Gal Leclerc Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 erstein@grandried.alsace

English :

Open house organized as part of Mental Health Information Week

German :

Tag der offenen Tür im Rahmen der Informationswoche über psychische Gesundheit

Italiano :

Porte aperte organizzate nell’ambito della Settimana di informazione sulla salute mentale

Espanol :

Puertas abiertas en la Semana de Información sobre Salud Mental

