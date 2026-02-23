Visite du centre de méthanisation Agrivalor Ribeauvillé

Visite du centre de méthanisation Agrivalor

Route de Guémar Ribeauvillé Haut-Rhin

Début : Jeudi 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-04-23 20:00:00

2026-03-07 2026-04-23

Rejoignez-nous pour une visite de cette installation, où nos déchets alimentaires sont transformés en énergie et en engrais.

Depuis janvier 2024, tous les déchets alimentaires collectés dans nos bornes brunes trouvent une nouvelle vie au centre de méthanisation chez Agrivalor Énergie .

Ne manquez pas cette occasion unique de voir de près comment cela fonctionne et comment vos gestes quotidiens contribuent au recyclage des biodéchets et à son impact positif sur notre environnement.

Réservez en ligne https://www.cc-ribeauville.fr/loisirs/manifestations.htm

Route de Guémar Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 27 10

English :

Join us for a tour of this facility, where our food waste is transformed into energy and fertilizer.

