Visite du Centre de Ressources en Archéologie Collège Les Roches Gravées Trois-Rivières

Visite du Centre de Ressources en Archéologie Samedi 20 septembre, 08h30 Collège Les Roches Gravées Guadeloupe

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Trois expositions sur l’histoire et la culture de la Guadeloupe. Des peuples améridiens aux colons, venez découvrir ou redécouvrir les traces laisser par nos prédécesseurs.

Collège Les Roches Gravées 1 rue Gerville-Réache 97114 Trois-Rivières Trois-Rivières 97114 Guadeloupe Guadeloupe +590 590 92 90 70

Mmes Carrière et Emeville